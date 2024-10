Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Radkappen in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(fkl) Am 01.10.2024 (Dienstag) kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:15 Uhr zu einem Diebstahl an den überdachten Parkplätzen neben dem Bahnhofsgebäude in 31008 Elze. Unbekannte entwendeten im o.g. Tatzeitraum insgesamt vier silberne Radkappen eines dort parkenden Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/9338-0 entgegen.

