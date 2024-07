Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0420 --Schaufenster von mehreren Geschäften beschädigt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 16.07.2024, 02:00 Uhr

Unbekannte Personen beschädigten in der Nacht zu Dienstag mehrere Schaufenster von insgesamt drei Geschäften in der Altstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 02:00 Uhr alarmierte ein Zeuge in der Straße Am Wall über den Notruf die Polizei, weil er mehrere laute Knallgeräusche gehört hatte. Außerdem sah er vermummte Personen auf der Straße, die auf Fahrrädern in Richtung Hauptbahnhof und Steintor flüchteten. Die eingetroffenen Einsatzkräfte stellten an den Schaufenstern eines Möbelhauses, Immobilienbüros und Onlineversandhändlers zahlreiche Beschädigungen fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: "Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen in der Straße Am Wall und um zu gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell