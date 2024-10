Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Handy und Bargeld aus Umhängetasche entwendet - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr ereignete sich ein Diebstahl im Bereich einer Bushaltestelle am Bahnhofsplatz. Eine 83-jährige Frau ließ beim Einsteigen in einen Bus ihre schwarze Tasche aus Leder auf einer dortigen Sitzbank außer Acht. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie die Tasche von zwei männlichen Personen durchsucht wurde. Ersten Ermittlungen zur Folge entnahmen die Täter ein Handy und Bargeld. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Tasche ließen sie am Tatort zurück als sie die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Anschließend gaben die Zeugen die Tasche beim Polizeirevier ab, sodass diese der Dame wieder zurückgegeben werden konnte.

Die beiden männlichen Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: männlich, jugendliches Alter, der gelockte Haare hatte und eine schwarze Hose trug 2. Tatverdächtiger: männlich, jugendliches Alter, der eine schwarze Kappe der Marke "Gucci" auf dem Kopf und eine schwarze Hose trug

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/92100 zu melden.

