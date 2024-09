Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Diebstahl aus Rollator

Am Donnerstag beklaute ein Unbekannter eine 63-Jährige in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Um 10.20 Uhr hob eine 63-jährige Frau in einer Bankfiliale in der Karlstraße Geld ab. Ihren Geldbeutel steckte sie in eine weiße Stofftasche, die sie in einen Korb in ihren Rolltor legte. Daraufhin verließ sie die Bank. Auf Höhe einer Apotheke schlich sich ein Unbekannter von hinten an die Frau heran. Dann stahl er ihre Stofftasche aus dem Rollator. Der Dieb flüchtete über die Karlstraße in Richtung Bahnhof. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Täter wohl um einen südosteuropäischen Mann im Alter von etwa 20 Jahren. Augenscheinlich ist er ca. 170 cm groß, hat eine stämmige Figur und dunkle Haare. Der Dieb war komplett schwarz gekleidet. Der Polizeiposten Blaubeuren (Telefon 07344/96350) nimmt Hinweise entgegen.

++++1751703 (TH)

Teresa Luntz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell