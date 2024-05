Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bagger im Visier

Gera (ots)

Gera: Den Diebstahl von ca. 40 Liter Diesel aus einem Bagger meldete am gestrigen Tag ein Verantwortlicher der Geraer Polizei. Der Bagger war im Tatzeitraum (24.05.2024 - 30.05.2024) in einem Baustellenbereich in der Vogtlandhalle, an einer Unterführung, abgestellt. An einem zweiten Bagger stellten die Verantwortlichen eine beschädigte Rückfahrkamera und eine Antenne fest. Die Geraer Polizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0138691/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

