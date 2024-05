POL-W: W Versuchter Totschlag in Wuppertal-Unterbarmen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am Donnerstag (09.05.2024 um 15:25 Uhr) kam es auf der Müngstener Straße in Solingen zu einem Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers. Der 66-jährige Düsseldorfer fuhr in einer mehrköpfigen Gruppe von Fahrradfahrern auf der Müngstener Straße in Richtung Müngstener Brücke. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann in der Folge eines internistischen Notfalls nach links von der Straße ab und stürzte ...

mehr