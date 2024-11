Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht am OBI Schmelz

Schmelz (ots)

Am Samstag, 16.11.2024, in der Zeit von 16:30 h bis 17:00 h, wurde auf dem Parkplatz des OBI Schmelz ein VW Tiguan durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Die Polizei Lebach bittet in diesem Fall um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per E-Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell