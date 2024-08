Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Fahrzeugbrand an der Kreuzung "Hasenloch"

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.08.2024, kurz nach 06.00 Uhr, geriet an der Kreuzung "Hasenloch" ein Pkw in Brand. Die 37-jährige Fahrerin des Pkw befuhr die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend und verließ diese an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte. Vor der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Bundesstraße 317 fing der Pkw im Motorraum plötzlich an zu brennen. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Es sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Ursächlich für den Brand könnte ein überhitzter Motor gewesen sein. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz. Während der Brandbekämpfung und der Bergung des Pkw kam es zu leichten Behinderungen im bereits einsetzenden morgendlichen Berufsverkehr, da einige Fahrstreifen gesperrt waren.

