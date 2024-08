Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Stühlingen: Frontalkollision zwischen zwei Motorradfahrern - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.08.2024, gegen 16.45 Uhr, kollidierten auf der Landstraße 159 zwei Motorradfahrer frontal miteinander. Ein 27-jähriger Motorradfahrer befuhr in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern die Landstraße 159 talwärts, als er in einer Rechtskurve, etwa 170 Meter vor der Einmündung zur Kreisstraße 6593, aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer kollidierte. Ein Motorrad kam kollisionsbedingt an einer abschüssigen Böschung zum Liegen. Beide Motorradfahrer sowie das zweite Motorrad kamen auf der Fahrbahn zum Liegen. Beide Motorradfahrer zogen sich schwerste Verletzungen zu. Ein Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Winterthur geflogen. Der zweite Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Die Motorräder mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Straßenmeisterei und zur Fahrbahnreinigung eine private Firma im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.

