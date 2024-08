Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten-Altenburg/ Dettighofen: Unverschlossene Fahrzeuge von Unbekannten durchwühlt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Sechs Fahrzeuge wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27./28.08.2024, von Unbekannten in Altenburg durchsucht. Die Fahrzeuge standen in der Dorfstraße, dem Herrenacker und in der Große Breite. Um 02.00 konnte eine Zeugin in der Dorfstraße zwei verdächtige Männer beobachten, welche in einem naheliegenden Fahrzeug saßen und dieses durchsuchten. Nachdem die Hunde der Zeugin angeschlagen hatten, flüchteten die beiden dunkel gekleideten Männer. Was aus den sechs Fahrzeugen entwendet wurde, steht abschließend noch nicht fest. Bereits am vergangenen Wochenende kam es auch in Dettighofen zur Durchsuchung von einem unverschlossenen PKW in der Klostergasse. Hier wurde Bargeld und eine RayBan Sonnenbrille entwendet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

md/tb

