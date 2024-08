POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Mikrowelle löst Brandalarm im Krankenhaus aus

Freiburg (ots) - Sechs Fahrzeuge wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27./28.08.2024, von Unbekannten in Altenburg durchsucht. Die Fahrzeuge standen in der Dorfstraße, dem Herrenacker und in der Große Breite. Um 02.00 konnte eine Zeugin in der Dorfstraße zwei verdächtige Männer beobachten, welche in ...

mehr