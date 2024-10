Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Lebach

Lebach (ots)

Am 26.10.2024 ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in Lebach ein Verkehrsunfall mit Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein brauner Ford EcoSport durch einen ausparkenden PKW an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell