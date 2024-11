Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Gaststätte in Schwarzenholz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarwellingen-Schwarzenholz (ots)

Am 18.03.2024 begab sich der bisher unbekannte Täter durch eine zunächst verschlossene Kellertür in ein Gebäude in der Dorfstraße im Saarwellinger Ortsteil Schwarzenholz. Aus der im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte entwendete der Täter 260 Euro Bargeld aus einem Geldbeutel. Der Täter kommt für zwei weitere Einbruchsdiebstähle in Frage, welche sich in derselben Nacht in Schwarzenholz ereigneten.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, normale Statur, kurze, im Nacken rasierte, dunkle Haare, 5-Tage-Bart, bekleidet mit heller Hose, heller Winterjacke mit Kapuze mit dunklem Fellbesatz, dunklen Turnschuhen und hellen Handschuhen.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Lebach oder jede andere Polizeiinspektion entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell