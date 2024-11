Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Wechselgeldautomat entwendet - Fußgänger angefahren

Aalen (ots)

Neresheim: Wechselgeldautomat entwendet

Diebe gelangten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf bisher unbekannte Weise in den Verkaufsraum eines Selbstbedienungsladens in der Heidenheimer Straße. Sie entwendeten einen Wechselgeldautomaten. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Heubach: Blumenkübel beschädigt

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag warfen Unbekannte einen ca. 1 Meter hohen Blumenkübel, der vor einem Blumenladen in der Hauptstraße stand, um. Außerdem wurde die Bepflanzung herausgerissen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 / 8776 zu melden.

Spraitbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstagmittag und Samstagvormittag einen Audi, der in der Straße Auf der Ebene abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Nummer 07176 / 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Fußgänger angefahren

Ein 46-jähriger Hyundai-Lenker befuhr am Montag gegen 7:05 Uhr die Heubacher Straße. Als er in ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er einen 47-jährigen Mann und erfasste ihn. Dieser wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

