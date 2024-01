POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Raub auf Tankstelle gesucht

Aschendorf (ots) - Am Freitag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:25 Uhr, wurde in Aschendorf an der Große Straße der Außenspiegel eines schwarzen VW Passat beschädigt, der in einer Parkbucht parkte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten sich mit Der Polizei in ...

mehr