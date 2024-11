Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Wohnung durchwühlt, Auto aufgebrochen, Brandalarm

Aalen (ots)

Backnang: Seitenspiegel gestreift

Am Montag, gegen 19:35 Uhr befuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer die Neue Straße in Fahrtrichtung Steinbach. Kurz vor dem Ortseingang Steinbach kam ihm ein unbekannter Autofahrer entgegen. Da dieser zu weit mittig fuhr, kam es zur Berührung der Seitenspiegel beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinter dem unbekannten Unfallverursacher soll ein weiteres Fahrzeug gefahren sein, deren Insassen den Unfall womöglich beobachtet haben könnten. Diese Zeugen und weitere Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Sulzbach an der Murr: Auto aufgebrochen

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Beifahrertür eines Audi, der von Sonntag, 20:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr im Sophienring geparkt war. Sodann durchwühlten die unbekannten Täter den Fahrzeuginnen- und Kofferraum. Sie entwendeten unter anderem eine Sonnenbrille und Zigaretten im Gesamtwert von etwa 30 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Fellbach: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Montagabend, gegen 20:20 Uhr befuhr ein unbekannter Autofahrer die Stuttgarter Straße. Auf Höhe der Einmündung Höhenstraße bog er nach links in diese ab. Dabei verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er die U-Bahn Gleise und stieß mit einem Streugutbehälter zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Streugut über die Stuttgarter Straße verteilt. Der unbekannte Autofahrer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen SUV der Marke Mercedes-Benz gehandelt haben. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Rudersberg: Wohnung durchwühlt

In der Dr.-Hockertz-Straße, in der Zeit von Samstag 16:50 Uhr bis Montag, 16:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster im Hochparterre gewaltsam Zugang zur Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. In der Wohnung und am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Welzheim: Holzzaun beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer rangierte am Montag, gegen 15:00 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Justinus-Kerner-Straße und beschädigte dabei einen Holzzaun. Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Zaun entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Brandalarm

Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es aufgrund einer Rauchentwicklung zu einem Brandalarm in der der Andreas-Stihl-Straße. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr festgestellt werden, dass ein technischer Defekt der Lüftungsanlage für den Rauch verantwortlich war. Zu einem Brandausbruch kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell