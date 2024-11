Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Heckscheibe eingeschlagen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Am Kreisverkehr aufgefahren

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro kam es am Montag um kurz vor 18 Uhr am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Straße. Ein 33-jähriger Lenker eines Opel Zafira bemerkte beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr zu spät, dass der vor ihm fahrende 34-jährige Opel Grandland-Fahrer anhalten musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Unterkochen: Fußgänger angefahren

Beim Einfahren auf ein Tankstellengelände in der Pfromäckerstraße touchierte ein 57-Jähriger mit seinem Dacia einen dort laufenden 62-jährigen Fußgänger. Dieser wurde durch den Anstoß leicht verletzt.

Wasseralfingen: Heckscheibe eingeschlagen

An einem Mercedes-Benz, der zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 16 Uhr, in der Schloßstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Ellwangen: Unfall auf der Autobahn

Auf der Autobahn A7, zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen ereignete sich am Montag um 14 Uhr ein Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand. Eine 28-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz befuhr den linken Fahrstreifen und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei scherte sie vermutlich zu früh ein und prallte gegen einen ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Anstoß kam der PKW ins Schleudern und prallte letztendlich in die rechten Leitplanken. Verletzt wurde niemand.

