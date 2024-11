Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kraftrad kommt von Fahrbahn ab, Hausfassade besprüht, Fahrzeugbrand

Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr fing der Seat einer 34-jährigen Frau, welche auf der B14 unterwegs war, aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Die Frau parkte ihr Fahrzeug ab und verließ dieses. Der Seat wurde in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Schwäbisch Hall: Hausfassade besprüht

Zwischen Dienstag dem 05.11.2024 und Dienstag dem 12.11.2024 beschmierte ein Vandale die Fassade eines Hauses in der Mauerstraße mit schwarzer Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Schmierfink nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Kraftrad kommt von Fahrbahn ab

Am Montagmittag gegen 13 Uhr fuhr ein 16-jähriger mit seinem Leichtkraftrad bei nasser Fahrbahn die Beuerlbacher Straße in Fahrtrichtung Crailsheim-Beuerlbach. Nach einem Überholvorgang wollte der Fahrer wieder einscheren, wobei sein Hinterrad, auf Grund der nassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, wegrutschte. Anschließend kam der 16-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Durch den Sturz wurde der Heranwachsende leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

