POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots) - 8000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Fulda Am Samstag, 14.09.2024, ereignete sich um 14:50 Uhr am Heinrich-von-Bibra-Platz in Fulda ein Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die 32-jährige Fahrerin eines Pkw Ford beabsichtigte, von einem Parkplatz auf die Hauptfahrbahn der Straße Heinrich-von-Bibra-Platz nach links in Richtung Kurfürstenstraße einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw ...

