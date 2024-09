Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Kraftrad - eine Person verletzt

Schenklengsfeld

Am Samstag, dem 14. September 2024, gg. 17.10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammender, Fahrer eines Kraftrades in der Ortslage Schenklengsfeld - Landershausen die Straße Rasweg in Richtung Im Oberdorf. In einer Linkskurve kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sich der Fahrer des Kraftrades Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall involviert.

Schug, Polizeihauptkommissar

(Polizeistation Bad Hersfeld)

