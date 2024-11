Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleich zwei herrenlose Gepäckstücke sorgen für Polizeieinsätze im Hauptbahnhof

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 3. November 2024, informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gegen 17:15 Uhr fernmündlich die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen herrenlosen Koffer im Zug auf Bahnsteig zwei des Magdeburger Hauptbahnhofes. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zu besagtem Zug und fand dort einen verschlossenen Hartschalenkoffer vor. Da dieser sich an einem nicht üblichen Gepäckablageort befand und die Umfeldbefragung keine Erkenntnisse zum Eigentümer ergaben, wurden die Bahnsteige eins und zwei vorübergehend gesperrt, der betroffene Zug geräumt und der Entschärferdienst der Bundespolizei angefordert. Nach der Räumung wurde der Zug in die Abstellgruppe gefahren, um eine Gefährdung für den Hauptbahnhof Magdeburg auszuschließen. Währenddessen meldete sich die Zugbegleiterin und teilte mit, dass sich im hinteren Bereich des Zuges auf der Gepäckablage eine weitere Tasche ohne erkennbaren Besitzer befand. Die Einsatzkräfte trafen um 18:56 Uhr ein und konnten kurze Zeit später Entwarnung geben. Beide Gepäckstücke konnten als ungefährlich eingestuft werden. Im Koffer befanden sich diverse Lebensmittel ohne Hinweise auf einen Besitzer. Bei der Tasche handelte es sich um einen Kulturbeutel mit Hygieneartikeln. Beide wurden anschließend dem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben. Der Zug wurde um 19:35 Uhr wieder freigegeben. Hierbei kam es zu insgesamt 12 Minuten Verspätung bei zwei Zügen, zwei Teil- und zwei Totalausfällen. Da aktuell vermehrt derartige Sachverhalte auftreten, weist die Bundespolizei erneut eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den beiden geschilderten Fällen, zu Polizeieinsätzen unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

