Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleich zwei herrenlose Gepäckstücke sorgen für Polizeieinsätze im Hauptbahnhof

Halle (Saale) (ots)

Zum Reformationstag, den 31. Oktober 2024, mussten Spezialkräfte der Bundespolizei aus Leipzig gleich zu zwei Einsätzen zum Hauptbahnhof Halle (Saale) ausrücken. Der Grund war in beiden Fällen jeweils ein herrenloses Gepäckstück: Zum einen entdeckten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn um 08:17 Uhr einen abgestellten schwarz-grauen Rucksack auf Gleis 10 und informierten die Bundespolizei. Eine durchgeführte Videoauswertung ergab, dass ein unbekannt gebliebener Reisender, welcher um 08:04 Uhr mit einer S-Bahn auf dem besagten Bahnsteig ankam, den Rucksack abstellte und anschließend wieder in den Zug stieg, der seine Fahrt nach Leipzig fortsetzte. Da weder mehrere Lautsprecherdurchsagen, noch die Nachfrage im Nahbereich ein Ergebnis erbrachten, wurden die Bahnsteige acht bis elf um 08:31 Uhr abgesperrt und der Entschärferdienst angefordert. Die Einsatzkräfte trafen um 08:59 Uhr ein und konnten um 09:30 Uhr Entwarnung geben. Im Rucksack befanden sich diverse Lebensmittel und Unterlagen mit den Namen eines 34-jährigen Deutschen. Inwieweit dieser der Eigentümer des Rucksackes ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Sperrung der Bahnsteige wurde aufgehoben. Durch den Polizeieinsatz waren zehn Züge mit insgesamt 32 Minuten Verspätungen betroffen. Im zweiten Fall stellte eine Streife der Bundespolizei um 22:36 Uhr einen lilafarbenen Hartschalenkoffer unter einer Sitzgruppe in der Westhalle fest. Auch hier blieben mehrere Ausrufe und Nachfragen ohne Erfolg. Die Videoauswertung ergab, dass ein Reisender den Koffer abgelegt hatte. Der 38-jährige Syrer konnte im Nahbereich festgestellt und befragt werden. Da er jedoch bestritt, dass es sich hierbei um sein Gepäckstück handelte und widersprüchliche Angaben zum Inhalt und den Besitzverhältnissen machte, sperrten die Bundespolizisten den Bereich um 21:50 Uhr ab und alarmierten erneut die Entschärfer. Auch hier konnte nach deren Einsatz die Ungefährlichkeit des Koffers attestiert werden. Dieser war leer und wurde abschließend dem Fundbüro der Deutschen Bahn übergeben. Die Absperrung wurde um 23:40 Uhr aufgehoben. Hierbei kam es zu keinen weiteren Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Aufgrund dieser aktuellen Sachverhalte weist die Bundespolizei erneut eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den beiden geschilderten Fällen, zu Polizeieinsätzen unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell