Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Missbrauch von Notrufen: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Staßfurt (ots)

Bundespolizisten vollstreckten am Dienstag, den 29. Oktober 2024 gegen 11:00 Uhr einen Haftbefehl in Staßfurt. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg suchte per Vollstreckungshaftbefehl nach dem 62-Jährigen, den das Amtsgericht Oschersleben im Februar dieses Jahres wegen des Missbrauchs von Notrufen zu 1200 Euro Geld- beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt hatte. Der Mann zahlte weder den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich der Haftstrafe, trotz zuvor ergangener Ladung. Demnach erließ jene Staatsanwaltschaft Anfang September den Haftbefehl, den die Einsatzkräfte dem Gesuchten eröffneten. Die geforderte Summe von 1200 Euro konnte der Verurteilte abermals nicht aufbringen. Während der laufenden polizeilichen Maßnahme klagte der Deutsche plötzlich über Atemnot und Brustschmerzen. Ein verständigter Rettungswagen war kurze Zeit später am Ereignisort. Der Festgenommene wurde eingehend untersucht, eine weitere medizinische Betreuung oder Mitnahme ins Krankenhaus waren nicht notwendig. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde entsprechend informiert.

