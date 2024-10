Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Resümee der Bundespolizei nach Einsatz anlässlich des Fußballspiels 1. FC Magdeburg - Hannover 96

Magdeburg, Ochtmersleben (ots)

Am Sonntag, den 27. Oktober 2024 fand um 13:30 Uhr die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96 in der AVNET-Arena in Magdeburg statt. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen war die Bundespolizei verstärkt im Einsatz.

Insgesamt nutzten 1238 Gästefans die Züge der Deutschen Bahn. Dabei beklebten bisher unbekannte Personen in einer Regionalbahn auf der Strecke Braunschweig - Magdeburg mehrere Kameras der Videoüberwachungsanlage und beschmierten die Wände von zwei Zugtoiletten. Außerdem wurde im selben Zug, vermutlich durch das unerlaubte Anzünden von Zigaretten, die Brandmeldeanlage ausgelöst, wobei sich die Weiterfahrt der Bahn kurz verzögerte. Entsprechende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung sowie Störung öffentlicher Betriebe wurden eingeleitet. Die jeweiligen Videosequenzen im Zug konnten gesichert werden. Die Auswertung folgt.

Neben den genannten Gästefans kamen 1700 Heimfans bahnseitig in Magdeburg an.

Im Rahmen der Abreisephase meldete die Besatzung des eingesetzten Bundespolizeihubschraubers gegen 17:15 Uhr, dass sie auf Höhe des Bahnhofes Magdeburg-Neustadt mehrfach mittels eines Lasers geblendet wurden. Glücklicherweise gab es hierbei keine Verletzten. Die Tat wurde aufgezeichnet und wird ebenfalls ausgewertet. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ist eingeleitet.

Zudem kam es während der Umsteigevorgänge im Hauptbahnhof Magdeburg zu mehreren Straftaten. Darunter zählen vier Beleidigungen, wovon ein 23-jähriger Gästefan einen Anhänger aus Magdeburg beleidigte. Zudem wurden drei weitere ehrverletzende Äußerungen gegenüber den Einsatzkräften durch jeweils einen 22-, einen 33- jährigen und einen 34-jährigen Heimfan getätigt. Der zuletzt Genannte versuchte zudem bei der zwangsweisen Durchsetzung eines Platzverweises einen Bundespolizisten ins Gesicht zu schlagen und erhält damit neben der Strafanzeige wegen Beleidigung eine weitere Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Ein 35-Jähriger trat im Personentunnel mit dem Fuß in Richtung einer Personengruppe von Anhängern aus Hannover. Ein 27-jähriger Heimfan warf eine gefüllte Getränkedose von Gleis 1 / 2 in Richtung 3 / 4. Da bei beiden Tathandlungen zum Glück keine Treffer erzielt wurden, werden die zwei Personen wegen Körperverletzung im Versuch beanzeigt.

Ein 16-jähriger Gästefan warf ebenfalls eine Getränkedose und traf hierbei einen Bundespolizisten an seinen Oberkörper. Er wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Gegen 18:00 Uhr wurde abschließend noch ein Raub gemeldet: In einer Regionalbahn auf der Strecke Magdeburg - Hannover, auf Höhe des Haltepunktes Ochtmersleben raubten mehrere Anhänger des 1. FC Magdeburgs einem Gästefan den Schal. Es konnten ein 17- und ein 22-Jähriger gestellt und das entwendete Fanutensil aufgefunden werden.

