Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 15-jährige Ausreißerin fährt ohne gültiges Zugticket, beleidigt, schlägt und tritt in Richtung Einsatzkräfte

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2024 wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) gegen 21:45 Uhr über eine Teenagerin in einer Regional-bahn informiert und um Personalienfeststellung gebeten. Jene 15-Jährige nutzte die Bahn von Weißenfels in Richtung Halle (Saale) ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Sie hatte weder Bargeld, noch ein Identitätsdokument bei sich. Eine Streife war mit Einfahrt des Zuges an dessen Ankunftsbahnsteig 6. Zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung erfolgte die Mitnahme der Jugendlichen auf das Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof Halle (Saale). Auf dem Weg dorthin wurde sie zunehmend unkooperativ, warf ihr mitgeführtes Fahrrad unbedacht auf den Bahnsteig, verhielt sich verbal aufbrausend und beleidigte die Einsatzkräfte mit ehrverletzenden Worten. Auf der Dienststelle verweigerte sie die Herausgabe ihrer persönlichen Gegenstände während der notwendigen Durchsuchungsmaßnahmen. Unvermittelt trat und schlug sie in Richtung der Beamten. Mittels einfacher körperlicher Gewalt musste die immense Gegenwehr der Deutschen beendet werden. Nach Ermittlung und Überprüfung der personenbezogenen Daten wurde bekannt, dass es unter diesen Personalien eine aktuelle Vermisstenmeldung gab. Die Beamten hielten telefonische Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt in Köln. Ein hiesiger Mitarbeiter bestätigte die Angaben. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde sie an eine Kinder- und Jugendeinrichtung übergeben. Das Mädchen erhält Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, tätlichen Angriff auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Körperverletzung. Glücklicherweise wurden weder die eingesetzten Beamten noch die Teenagerin selbst durch ihre eigene Aggressivität verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell