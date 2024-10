Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 46-Jähriger wird mit Haftbefehl gesucht und reist ohne Bahnticket - Bundespolizei greift ein

Stendal (ots)

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2024 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Berlin gegen 16:00 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine männliche Person in einem Intercityexpress und bat um Unterstützung. Jener 46-Jähriger nutzte den Express von Berlin in Richtung Frankfurt am Main ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Eine verständigte Streife war mit Ankunft des Zuges auf dem Bahnsteig 1 am Hauptbahnhof Stendal und nahm sich dem Sachverhalt an. Bei der Überprüfung der personenbezogenen Daten des Mannes im Informati-onssystem der Polizei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl nach ihm suchte. Im Mai dieses Jahres verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten wegen Diebstahls zu 300 Euro Geld- beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Lediglich einen Teil des geforderten Geldbetrages beglich der Verurteilte. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Berlin im September den Vollstreckungshaftbefehl. Der Gesuchte wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Stendal genommen. Die offene Summe von 290 Euro konnte der aus Rumänien Stammende nicht aufbringen und wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Er erhält eine weitere Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen. Die Beamten informierten die ausschreibende Staatsanwaltschaft über den Vollzug der Maßnahme.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell