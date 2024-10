Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Aggressiven Ladendieb festgenommen

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am Freitag (18.10.2024) gegen 14.25 Uhr nach einem Ladendiebstahl im Milaneo festgehalten und alarmierten Polizeibeamten übergeben. Er war mit seinen zwei Begleitern einer Detektivin durch verdächtiges Verhalten aufgefallen. Als beim Verlassen des Geschäfts der Warensicherungsalarm auslöste, wurden die drei von einem Detektiv angesprochen. Der 17-Jährige konnte trotz Versuchen, sich loszureißen, festgehalten werden. Seine beiden Begleiter nahmen zunächst eine bedrohliche Haltung gegenüber dem Detektiv ein, rannten dann aber davon, als sich weitere Detektive näherten. Im mitgefühten Rucksack des Beschuldigten wurden drei Scheren sowie eine Parfümflasche aufgefunden, welche offenbar zuvor in einem benachbarten Geschäft entwendet worden war. Der 17-jährige Marokkaner wurde am 19.10.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und den Jugendlichen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

