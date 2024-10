Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ungebetene Geburtstagsgäste entwenden Laptop und Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ungebetene Geburtstagsgäste haben am Freitagabend (18.10.2024) gegen 22:00 Uhr aus einem Gebäude an der Wörthstraße Bargeld und ein Laptop entwendet. In dem Gebäude fand zur Tatzeit im Keller eine Geburtstagsfeier statt, während sich zwei Unbekannte Zutritt zu dem Haus verschafften. Eine Bewohnerin des Gebäudes hatte während der Feier im Treppenhaus die zwei fremden Männer entdeckt. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass in ihrer Wohnung mehrere Schränke geöffnet wurden und ein Laptop fehlte. Ihr 15-jähriger Sohn nahm daraufhin die Verfolgung der Männer auf und konnte einen der beiden vor dem Haus an der Jacke festhalten. Der Täter riss sich jedoch los und flüchtete. Auf der Flucht prallte er gegen einen 15-jährigen Passanten und verlor dabei das zuvor gestohlene Laptop. Anschließend konnte der Unbekannte entkommen. Während der Anzeigenaufnahme stellte eine16-Jährige zudem fest, dass aus ihrer im Haus abgestellten Handtasche 40 Euro Bargeld gestohlen wurden. Bei einem der Täter soll es sich um einen etwa 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen mit kurzen braunen Haaren und dicklicher Statur handeln. Er war komplett schwarz gekleidet. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass er dunkelhaarig und ebenfalls komplett schwarz bekleidet war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell