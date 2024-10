Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Krankenwagen gegen Betonwand geprallt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 85.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag (18.10.2024) in Stuttgart-Feuerbach ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Rettungssanitäter befuhr mit seinem Krankentransportwagen gegen 14.00 Uhr die Tunnelstraße in Richtung Pragsattel, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonschutzwand. Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt befand sich kein Patient in dem Krankentransportwagen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

