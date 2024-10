Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Dreiste Trickbetrüger haben am Donnerstagmittag (17.10.2024) eine 63 Jahre alte Frau um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Ein Unbekannter rief die Frau am Vormittag an, gab sich als Polizeibeamter aus und suggerierte ihr, dass mögliche Bargeldbestände aufgrund angeblicher Einbrüche bei ihr zu Hause nicht mehr sicher seien. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, dass die Frau ihm Glauben schenkte und zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr mehrere Zehntausend Euro Bargeld an einen falschen Polizeibeamten an der Don-Carlos-Straße übergab. Der Geldabholer war zirka 160 Zentimeter groß, schlank und 20 bis 25 Jahre alt. Er trug einen himmelblauen Pullover und eine Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

