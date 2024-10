POL-S: Durchfahrtsverbot überwacht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Dienstagabend (15.10.2024) einen 18-Jährigen in der Deckerstraße ausgeraubt. Der 18 Jahre alte Mann war gegen 19.15 Uhr in Richtung eines Supermarkts unterwegs, als ihn an der Kreuzung Marienbader Straße zwei unbekannte Männer ansprachen. Einer der Männer warf einen Feuerlöscher in Richtung des 18-Jährigen, dann packten sie den Heranwachsenden und nahmen ihm sein ...

mehr