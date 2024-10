Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (16.10.2024) die Scheibe einer Hauseingangstür an der Hofener Straße eingeworfen. Eine Zeugin sah, wie der Unbekannte gegen 21.10 Uhr mit einem Gegenstand die Scheibe einwarf. Als sie ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte zu Fuß Richtung Neckardamm. Der Flüchtige ist etwa 40 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Er hatte einen Dreitagebart, helle Haut und schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell