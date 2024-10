POL-S: 23-Jährigen sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine unbekannte Fahrerin eines VW war am Montag (14.10.2024) an der Straße Am Hauptbahnhof bei einem Verkehrsunfall beteiligt, und ist davon gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine 34 Jahre alte Frau ging gegen 14.15 Uhr mit ihrem Kinderwagen, in dem sich ihr vierjähriger Sohn befand, die Straße Am Hauptbahnhof ...

mehr