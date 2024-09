Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Kappelrodeck (ots)

Im Zusammenhang mit einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in der Nacht auf Sonntag auf der Hauptstraße sind die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf der Suche nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Der bislang unbekannte Renault-Fahrer soll hierbei gegen 2:45 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Heidenhof die Vorfahrt missachtet haben und dort mit einem 60-jährigen Ford-Fahrer zusammengestoßen sein. Nach Angaben des 60-Jährigen sollen nach der Kollision drei männlich Personen aus dem Renault Twingo, der ohne Kennzeichen geführt wurde, fußläufig in Richtung Kappelrodeck geflüchtet sein. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zu den nun gesuchten Renault-Insassen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 07841 7066-0. /al

