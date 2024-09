POL-OG: Kehl - Ruhestörung

Lahr (ots) - Ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag gegen 16:10 Uhr auf der Dinglinger Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger Fiat-Fahrer zwischen mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen an, um die Dinglinger Straße in Richtung Hirschplatz zu befahren. Beim Einfahren kollidierte der 18-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit mit ...

