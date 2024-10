Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Trickbetrüger haben am Mittwoch (16.10.2024) einen Senior um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Ein Unbekannter rief den Mann gegen 11.00 Uhr an, gab sich als Polizeibeamter aus und suggerierte ihm, dass mögliche Bargelder aufgrund angeblicher Einbrüche bei ihm zu Hause nicht mehr sicher seien. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, dass der Senior dem Mann Glauben schenkte und zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro an einen falschen Polizeibeamten an der Einsteinstraße übergab. Der Geldabholer war zirka 180 Zentimeter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatte kurze schwarze Haare. Er trug eine weiß-schwarze Weste und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

-Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!

-Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

-Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach!

-Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

-Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell