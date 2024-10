Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (15.10.2024) einen 18-Jährigen in der Deckerstraße ausgeraubt. Der 18 Jahre alte Mann war gegen 19.15 Uhr in Richtung eines Supermarkts unterwegs, als ihn an der Kreuzung Marienbader Straße zwei unbekannte Männer ansprachen. Einer der Männer warf einen Feuerlöscher in Richtung des 18-Jährigen, dann packten sie den Heranwachsenden und nahmen ihm sein Geldbeutel weg. Sie stahlen 20 Euro und schmissen Geldbeutel und Feuerlöscher in ein nahegelegenes Gleisbett, bevor sie in Richtung Daimlerstraße flüchteten. Einer der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und hatte einen schwarzen Vollbart sowie eine Tätowierung am linken Arm. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine graue Weste und weiße Turnschuhe der Marke Nike. Sein mutmaßlicher Komplize war etwa 170 Zentimeter groß, hatte blonde Haare und trug eine hellblaue Jeans, ein graues T-Shirt und schwarze Stiefel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell