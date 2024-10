Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Angriff auf Fanbus - Tatverdächtige ermittelt und Wohnungen durchsucht

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (10.10.2024) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Wohnungen von drei Tatverdächtigen im Alter von 17, 23 und 34 Jahren in Stuttgart durchsucht, die im Verdacht stehen, gemeinsam mit weiteren noch unbekannten Tatverdächtigen am 21.09.2024 an der Jahnstraße einen Fanbus angegriffen und eine 38 Jahre alte Frau schwer verletzt zu haben. Die Tatverdächtigen sollen nach dem Regionalligaspiel Stuttgarter Kickers gegen den FSV Frankfurt gegen 16.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Jahnstraße einen Bus der Gästefans angegriffen und eine Tür des Busses gewaltsam aufgerissen haben. Nachdem sich die 38-Jährige in die Tür gestellt hatte, soll der 34-Jährige mit einer Flasche, die zuvor aus dem Bus geworfen wurde, in Richtung des Busses geworfen und die 38-Jährige schwer verletzt haben. Anschließend sollten die Tatverdächtigen geflüchtet sein. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die schwerverletzte Frau. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Ermittler beschlagnahmten bei den Wohnungsdurchsuchungen Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen und nahmen den 34-Jährigen fest. Er wurde am 10.10.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell