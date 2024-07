Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacher gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Am Kalkbruch;

Unfallzeit: zwischen 27.07.2024, 12.00 Uhr, und 28.07.2024, 20.20 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein Unbekannter in Ahaus. Zum Unfallzeitpunkt stand der schwarze Renault an der Straße Am Kalkbruch. Das Geschehen hat sich zwischen Samstagmittag und Sonntagabend zugetragen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Den Spuren nach zu urteilen handelt es sich vermutlich um einen Radfahrer. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell