POL-BOR: Ahaus - Zwei Verletzt bei Verkehrsunfall mit Motorrädern

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Breul; Tatzeit: 27.07.2024, zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr; Als die Kundin eines Verbrauchermarktes in Stadtlohn am Samstagnachmittag ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Das Portemonnaie habe sich zuvor in der Handtasche im Einkaufswagen befunden. Zu dem Geschehen kam es in einem Geschäft an der Straße Breul. Wer Hinweise geben kann, meldet ...

