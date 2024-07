Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Fußgänger angefahren und geflohen

Borken-Burlo (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, L 600 (Borkener Straße);

Unfallzeit: 27.07.2024, 22.30 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Burlo. Der Borkener hielt sich am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Borkener Straße auf. Hier wurde er von einem Pkw angefahren. Der Fahrzeugführer und zwei weitere Insassen fuhren nach dem Unfall in Fahrtrichtung Vennweg davon. Bei dem beteiligten Wagen soll es sich laut Zeugenaussagen um einen VW Golf mit BOH-Kennzeichen handeln. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht weitere Zeugen und erbittet Hinweise unter der Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell