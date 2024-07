Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallverursacher gesucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Up de Hacke;

Unfallzeit: 26.07.2024, zwischen 08.50 Uhr und 09.10 Uhr;

Als ein Mann in Vreden am Freitagmorgen zu seinem geparkten Pkw zurückkehrte, war dieser stark beschädigt. Der blaue Nissan stand auf einem Parkplatz an der Straße Up de Hacke, als es zu dem Verkehrsunfall kam. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell