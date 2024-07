POL-BOR: Gronau - Kranfunkempfänger entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Rheder Straße; Tatzeit: 25.07.2024, 15.10 Uhr; Erfolglos hat sich ein Unbekannter am Donnerstag in Borken in einer Wohnung an einem Tresor zu schaffen gemacht. Zu der Tat kam es gegen 15.10 Uhr in einem Haus an der Rheder Straße. Videoaufzeichnungen zeigen den mutmaßlichen Täter. Dieser war circa 50 Jahre alt, hatte eine Glatze und trug zur Tatzeit ein gelbes T-Shirt mit weißem ...

mehr