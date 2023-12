Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte entwenden Ware aus Babyfachmarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel:

Am 18. August dieses Jahres gegen 16:40 Uhr betraten zwei Frauen einen Babyfachmarkt am Berthold-Beitz-Boulevard. In der Kinderwagen-Abteilung ließen sie sich zu einem speziellen Sportwagenaufsatz beraten. Während eine von ihnen die Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, verließ die andere den Laden mit dem Aufsatz in der Ablage des eigenen Kinderwagens. Kurz darauf verließ auch ihre Komplizin das Geschäft.

Nun sucht die Polizei mit Fotos der Videoüberwachung nach den beiden Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/122618

Wenn Sie Hinweise zu den abgebildeten Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

