Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallbeteiligter gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Gartenstiege;

Unfallzeit: 28.07.2024, 13.10 Uhr;

Er habe keine Personaldokumente dabei und wolle diese holen: Mit dieser Begründung hat sich am Sonntagmittag in Ahaus ein E-Scooterfahrer von einer Unfallstelle entfernt und ist nicht zurückgekehrt. Ein Autofahrer hatte gegen 13.10 Uhr die Gartenstiege aus Richtung Bahnhofstraße kommend befahren. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Zweirad. Der Pkw wurde beschädigt und man alarmierte gemeinsam die Polizei. Doch der Unbekannte entschied kurzerhand den Pkw-Fahrer zu täuschen und sich der Unfallaufnahme zu entziehen. Der Flüchtige ist etwa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß mit schlanker Statur und hat lichtes, blondes Haar. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell