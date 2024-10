POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Nord (ots) - Ein unbekannter Mann hat am späten Donnerstagabend (17.10.2024) zwei Frauen an der Türlenstraße sexuell belästigt. Eine 22-jährige Frau war gegen 22.00 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie der Unbekannte in der Türlenstraße verfolgte und ihr an das Gesäß griff. Als die 22-Jährige schrie, flüchtete der Täter in Richtung Heilbronner Straße. Zirka eineinhalb Stunden später bemerkte eine ...

