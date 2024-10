Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Donnerstagabend (17.10.2024) zwei Frauen an der Türlenstraße sexuell belästigt. Eine 22-jährige Frau war gegen 22.00 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie der Unbekannte in der Türlenstraße verfolgte und ihr an das Gesäß griff. Als die 22-Jährige schrie, flüchtete der Täter in Richtung Heilbronner Straße. Zirka eineinhalb Stunden später bemerkte eine 21-Jährige, dass ihr ein Mann folgte. Der Unbekannte berührte die junge Frau am Gesäß, ehe die 21-Jährige die Hand des Täters wegschlug. Der Mann war zirka 170 Zentimeter groß, 26 bis 30 Jahre alt und schlank. Er hatte schwarze, kurze Haare und dunkelbraune Augen. Er hatte auffällige rote Flecken im Gesicht und eine Stupsnase. Er trug eine beige-goldfarbene Jacke mit Aufdruck auf dem Rücken, eine Jogginghose mit Streifen, weiße Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

