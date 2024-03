Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Wiesloch (ots)

Am Mittwochabend um 21:40 Uhr verlor ein 23-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen BMW und prallt frontal gegen eine Straßenlaterne.

Der Verkehrsteilnehmer befuhr in Wiesloch die Straße Zur Tuchbleiche in Richtung Güterstraße. In dem dort befindlichen Kreisverkehr prallte er mit seinem Auto frontal gegen die Straßenlaterne und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Es handelt sich hierbei um einen Totalschaden.

