Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendliche Einbrecher scheitern an resoluten Mitbürgern

Mannheim (ots)

Heute Nacht, kurz vor 01:00 Uhr, hatten sich zwei 15-jährige Jugendliche an einem Kiosk im H3 Quadrat zu schaffen gemacht. Einer der beiden versuchte die Eingangstür aufzuhebeln, während der andere Schmiere stand. Eine 63-jährige Anwohnerin bemerkte diesen Vorfall und sprach die beiden Täter lautstark an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Drei weitere Anwohner im Alter von 20, 21 und 36 Jahren wurden auf die Situation aufmerksam, setzten den Flüchtenden kurzerhand nach und stellten schlussendlich die beiden Täter. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt war sofort zugegen und konnte sogar noch eine versteckte Eisenstange im Ärmel des einen Täters finden, mit der er vermutlich den Kiosk aufhebeln wollte. Die Jugendlichen wurden noch in der Nacht zur weiteren Sachbearbeitung der Kriminalpolizei übergeben. Die Täter müssen nun mit einer Anzeige wegen versuchten Einbruchs rechnen.

