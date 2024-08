Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240825 Tönisvorst-St. Tönis: Angetrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Blutprobe

Tönisvorst (ots)

Ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Tönisvorst kam vermutlich auf Grund seines Alkoholkonsums im Einmündungsbereich Nordring/Rosenstraße in Tönisvorst mit seinem Fahrrad selbstverschuldet zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz unter anderem Verletzungen am Kopf zu und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. (695)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell